Суд перенес рассмотрение иска о взыскании с МОЭК 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Арбитражный суд города Москвы перенес на 23 октября рассмотрение иска ООО "РСУ Жилпромсервис" к ПАО "МОЭК" о взыскании 1,3 трлн рублей в связи с нарушением энергетической компанией условий договора о горячем водоснабжении в 2018 году. Причиной переноса рассмотрения дела стало отсутствие возможности ознакомления истцом с пояснениями в материалах дела, которые ранее предоставил ответчик, передает в среду корреспондент ТАСС из зала суда.

"Поскольку пояснений довольно много у ответчика, мы отложим судебное заседание на 23 октября в 15:50 мск", - огласила решение судья.

25 июля суд уже откладывал судебное заседание из-за отсутствия оригинала договора, на который ссылался ООО "РСУ Жилпромсервис". На заседании 25 сентября сторона пояснила, что предоставление оригинала договора является невозможным, поскольку он находится в Израиле в качестве меры обеспечения залога за полученные организацией в долг денежные средства.

Представитель ответчика на заседании 25 июля заявлял, что требуемый оригинал договора не поступал к ПАО "МОЭК" и компания его не подписывала.

Генеральный директор управляющей компании Игорь Хорошилов ранее пояснял ТАСС, что, согласно условиям договора, температура подачи горячей воды должна была быть 75 градусов Цельсия, однако температура подачи в течение двух расчетных периодов с 01.11.2018 года по 30.11.2018 года и с 01.12.2018 года по 31.12.2018 года составляла менее 55 градусов, что нарушало соглашение. Исходя из этого истец требует взыскать штрафные санкции в размере стопроцентного объема двухгодового общего максимального потребления горячей воды (свыше 1,3 трлн рублей).

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ ПАО "МОЭК" Дмитрий Филатов уточнил ТАСС, что компания поставляла воду с температурой около 63 градусов, что является оптимальным вариантом с точки зрения безопасности и соответствует нормам СанПиНа.

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.