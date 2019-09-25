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Alibaba представила энергоэффективный чип, способный рекордно быстро выполнять задачи AI

Компания планируют применить его для автоматического перевода страниц веб-сайтов

ТАСС, 25 сентября. Alibaba Group представила свой первый чип Hanguang 800, разработанный для AI-алгоритмов и способный выполнять задачи машинного обучения значительно быстрее и энергоэффективнее, сообщило издание TechCrunch.

Чип, анонсированный на ежегодной конференции Alibaba Cloud в Ханчжоу, уже используется на практике для управления сайтами в части электронной коммерции Alibaba, включая механизмы поиска товаров и систему персонализированных рекомендаций. Далее компания также планирует применять Hanguang 800 для автоматического перевода страниц веб-сайтов, а также работы с рекламными и информационными услугами.

Новое решение отличается усовершенствованными технологическими характеристиками. Так, в случае чипов предыдущего поколения для классификации миллиарда изображений продуктов обычно требовался один час, в то время как с использованием Hanguang 800 компания Taobao cправилась с аналогичной задачей всего за 5 минут.

 

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