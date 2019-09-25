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Аэропорт города Хайкоу заключил соглашения о сотрудничестве на форуме в Австралии

Аэропорт Мэйлань также заключил соглашение о намерениях с южнокорейской авиакомпанией Air Busan по двустороннему взаимодействию на маршруте Хайкоу - Пусан

ХАЙКОУ /Китай/, 25 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Мэйлань, действующий в городе Хайкоу, договорился о сотрудничестве и установлении связей с международным аэропортом Дарвина в Австралии. Церемония подписания соглашения об этом состоялась на проходившем 21-24 сентября в австралийском городе Аделаида Международного форума по развитию авиалиний (World Route Development Forum), пишет газета "Хайнань жибао".

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На полях форума было также заключено соглашение о намерениях между международным аэропортом Мэйлань и южнокорейской авиакомпанией Air Busan по двустороннему взаимодействию на маршруте Хайкоу - Пусан. Это позволит хайнаньскому аэропорту расширить международное сотрудничество и создать "экономическую зону авиаперелетов" продолжительностью от 4 до 8 часов.

На форуме представители аэропорта Хайкоу провели деловые встречи с коллегами из более чем 20 авиакомпаний, аэропортов и туристических ведомств из разных стран мира. Состоялись также презентации для привлечения авиакомпаний из Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, США, Австралии и других стран и регионов мира.

В этом году международный аэропорт Мэйлань запустил новые рейсы из Хайкоу в Кучин (Малайзия), Осаку (Япония), Алма-Ату (Казахстан), Мандалай (Мьянма) и Сианук (Камбоджа). Авиаперелеты из Хайкоу осуществляются более чем по 30 международным и региональным направлениям.

На Международном форуме по развитию авиалиний также был представлен туристический потенциал города Санья. По словам представителя международного аэропорта Феникс (Санья), участие в нем поможет городу укрепить связи с мировыми авиаперевозчиками и аэропортами, будет способствовать развитию международных маршрутов и позволит за рубежом больше узнать об этом китайском курорте.

В этом году в форуме приняли участие порядка 300 иностранных авиакомпаний, 700 аэропортов и 130 ведомств, занимающихся вопросами туризма.

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