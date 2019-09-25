Инфляция в России с 17 по 23 сентября вышла на нулевой уровень

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 17 по 23 сентября 2019 года вернулись к нулевой динамике после трех недель дефляции в размере 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. При этом ведомство зафиксировало недельное снижение цен по ряду продуктовых товаров.

С начала года инфляция набрала 2,2%, а в годовом выражении на 23 сентября составила около 4%.

За отчетную неделю цены на сахар-песок уменьшились на 0,9%, свинину - на 0,4%, пшено - на 0,3%, макаронные изделия и вермишель - на 0,2%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,7%, в том числе морковь и лук репчатый - на 3,7%, картофель - на 2,9%, капуста белокочанная - на 2,7%, яблоки - на 2,5%. В то же время огурцы стали дороже на 3,1%, помидоры - на 1,4%.

Цены на крупу гречневую выросли на 1,2%, масло сливочное - на 0,5%, масло подсолнечное - на 0,4%, говядину, сыры и рис - на 0,3%, колбасы, рыбу мороженую, муку и водку - на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Прогноз Минэкономразвития

24 сентября сообщалось, что Минэкономразвития РФ допускает дефляцию в России в сентябре в месячном выражении, при этом инфляция в годовом выражении может опуститься до 3,9% по итогам месяца.

Ранее министерство ожидало годовую инфляцию по итогам сентября на уровне 4,1% при нулевом росте потребительских цен. Таким образом инфляция, по прогнозу Минэкономразвития, опустится ниже таргета ЦБ РФ в 4% уже в текущем месяце.

При этом Минэкономразвития сохраняет прогноз по уровню инфляции на конец года в 3,8%, инфляция в 2020 году замедлится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.