Россия в июле опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия в июле 2019 года добывала почти 11,12 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,8% больше, чем Саудовская Аравия. Королевство ежесуточно добывало 9,687 млн баррелей, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в июле составляла 29,61 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) - почти 4,74 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июле составляла $452,4 за тонну (на 6,1% меньше показателя мая). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке находилась на уровне $462,4 за тонну (на 2,3% выше уровня июня).

Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе - июле 2019 года составила 28,9%, топливно-энергетических товаров - 45% (за январь - июль 2018 гjlf - 28,8% и 44,8% соответственно).