Доля убыточных организаций в России в январе - июле сократилась до 30,8%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - июне 2019 года, согласно данным Росстата, сократилась на 1 процентный пункт по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составила 30,8%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 69,2%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 9,11 трлн рублей (33,9 тыс. организаций получили прибыль в размере более 10,351 трлн рублей, 15,1 тыс. организаций имели убыток на сумму более 1,240 трлн рублей).

Как напоминает Росстат, в январе - июле 2018 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил около 7,724 трлн рублей.