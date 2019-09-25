Участники Северного форума в Якутии обсудят инструменты устойчивого развития

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Северный форум, который проходит в столице Якутии, даст возможность обсудить эффективные инструменты для достижения целей устойчивого развития, заявил в среду глава республики Айсен Николаев на пленарном заседании, которое прошло в рамках форума.

"В эти дни наша республика стала центром обсуждения вопросов устойчивого развития. Уверен, только задавая самую высокую планку партнерства, сегодня можно ответить тем нарастающим глобальным вызовам - климатическим, гуманитарным, технологическим, - которые связаны с общей перестройкой мирового уклада. Я очень рад, что сегодня у нас есть возможность услышать мнение международных экспертов, обсудить эффективные инструменты для достижения целей устойчивого развития ", - сказал Николаев.

Он напомнил, что Якутия - это крупнейший регион России, географически относящийся и к Арктике и к Азии. Республика обладает уникальным транзитным потенциалом, обеспечивающим кратчайший транзитный путь из стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Северному морскому пути. Все это говорит о том, что Якутия может и должна стать тем мостом, который соединяет два макрорегиона планеты, для консолидации энергии и ресурсов для их динамичного развития, отметил глава республики.

Он также подчеркнул, что отвечая на вопрос, что есть Север и Арктика, необходимо в первую очередь говорить о людях, которые создали уникальную культуру и уклад хозяйствования, в основу которого заложена забота о сохранении и сбережении окружающей среды. По его словам, опорой в качественном изменении условий жизни и труда жителей должно стать развитие экономики, освоение запасов недр и шельфа, развитие промышленного производства и транспортной инфраструктуры. "При этом основным должен оставаться критерий сохранения традиционного уклада и жизненной среды коренных народов, неукоснительная защита уязвимой экологии севера", - указал Николаев.

Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске 24-28 сентября. На мероприятие приехали ученые, представители международных организаций, дипломаты из 14 стран мира, всего более ста экспертов. В рамках форума пройдут конференции, круглые столы, научно-практические конференции, панельные дискуссии, проектные площадки, семинары, лекции, специализированные секции. Эксперты обменяются опытом и идеями с участниками форума, главным результатом которого должен стать запуск международных проектов по развитию Арктики.