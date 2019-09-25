Власти Татарстана в 2019 году намерены незначительно увеличить сбор зерна

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Объем урожая зерновых культур в Татарстане по итогам 2019 года превысит показатель прошлого года на 0,5 млн тонн. Об этом в своем послании Госсовету Татарстана сообщил президент республики Рустам Минниханов.

По итогам 2018 года урожай зерна без учета кукурузы в Татарстане снизился на четверть - до 3,7 млн тонн.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в текущем году мы соберем на полмиллиона тонн зерна больше, чем в прошлом году. Также мы ожидаем хороший урожай сахарной свеклы, картофеля и овощей. Эти результаты позволяют обеспечить население необходимыми продуктами питания", - сказал он.

Рекордным урожай в республике был в 2017 году, тогда было собрано 5 млн тонн зерна.