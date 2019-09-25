{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Татарстана в 2019 году намерены незначительно увеличить сбор зерна

Рекордным урожай в республике был в 2017 году

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Объем урожая зерновых культур в Татарстане по итогам 2019 года превысит показатель прошлого года на 0,5 млн тонн. Об этом в своем послании Госсовету Татарстана сообщил президент республики Рустам Минниханов.

По итогам 2018 года урожай зерна без учета кукурузы в Татарстане снизился на четверть - до 3,7 млн тонн.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в текущем году мы соберем на полмиллиона тонн зерна больше, чем в прошлом году. Также мы ожидаем хороший урожай сахарной свеклы, картофеля и овощей. Эти результаты позволяют обеспечить население необходимыми продуктами питания", - сказал он.

Рекордным урожай в республике был в 2017 году, тогда было собрано 5 млн тонн зерна.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
Субсидии на ремонт муниципальных дорог в Архангельской области увеличены до 25%
Благодаря этому муниципалитеты региона ежегодно станут получать на развитие дорожной сети на 16,6 млн рублей больше, чем сейчас
Читать полностью