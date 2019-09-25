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Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 сентября снизилась до 29,7%

На начало сентября номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 2,58 трлн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) уменьшилась и на 1 сентября 2019 года составила 29,7% против 30% по состоянию на 1 августа, сообщил ЦБ РФ.

По данным регулятора, на начало сентября номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 2,58 трлн рублей при общем объеме рынка в 8,695 трлн рублей.

На фоне введения США антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимального уровня в 24,4%. С начала 2019 года доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.

 

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