Шамиль Хайретдинов: "Продажа невостребованного оборудования актуальна для любого бизнеса"

Может ли небольшая задача внутри компании превратиться в успешно работающий стартап? Что делать традиционному бизнесу в эпоху цифровой культуры? Как не подорвать доверие клиента, запуская новый сервис? Востребован ли формат аукциона у российского бизнеса? Что выгоднее - аукцион или продажа по фиксированной цене? На эти и другие вопросы в интервью ТАСС ответил Шамиль Хайретдинов - директор департамента логистики МТС, в рамках которого работает "МТС Торги", электронная торговая площадка для реализации невостребованного и неликвидного оборудования, построенная по принципу аукциона.

– Какие были предпосылки к созданию собственной площадки интернет-торгов?

– Изначально это была внутренняя функция департамента логистики МТС, одна из задач которого - работа с невостребованным оборудованием. Когда мы обновляем технологии, иногда вдобавок демонтируем оборудование, часть которого остается нереализованной. Встал вопрос - что с ним делать? Мы пробовали реализовать его через разные чужие площадки, доски объявлений, искали крупных клиентов, у которых было бы востребовано такое оборудование, даже на утилизацию. Этот процесс был не очень эффективным, продавали мы мало, реализация была сложной.

На уровне топ-менеджмента мы периодически оцениваем, что происходит с запасами демонтированного оборудования. Оценка его объема на уровне всей группы компаний, включая дочерние структуры, оказалась довольно высокой. Стало ясно, что было бы неплохо организовать процесс, который позволит более системно и с большей эффективностью продать все, что у нас не востребовано, и получить какую-то дополнительную непрофильную выручку.

Появилась идея аукциона. Развивая ее дальше, мы пришли к продуктовому подходу, и проект стал развиваться в духе внутреннего стартапа. Постепенно это вылилось в собственную команду разработчиков и менеджеров и превратилось в организованный самостоятельный бизнес, который не только стал продавать наше имущество, но и активно пошел во внешний рынок, поскольку работа с невостребованным оборудованием актуальна практически в любом крупном бизнесе.

– Какова структура спроса и предложения в "МТС Торги"? Что чаще всего продают через площадку? Что чаще всего покупают?

– Категорий много, но я бы выделил четыре основные. Самая большая, около трети наших продаж - это разная электроника, которую мы реализуем в офисах продаж: телефоны, модемы, аксессуары. Они востребованы у компаний, которые ремонтируют мобильные телефоны и скупают подержанную технику на запчасти.

Почти четверть продаж приходится на лом металла, получаемого из демонтированного оборудования. Продажа его через торги заметно улучшает конверсию и увеличивает стартовую заявленную стоимость. Например, эффективна продажа медного кабеля после демонтажа: его цена во время аукциона вырастает на многие десятки процентов по сравнению с прямой продажей утилизирующей компании.

Еще порядка 18% приходится на автомобили, корпоративные автопарки крупных компаний. И около 15% - на промышленное оборудование, станки.

– Если смотреть по различным отраслям, - авто, IT, телекоммуникации и т. д., - каков оборот у площадки?

– В 2018 году мы продали разных товаров на 600 млн рублей. Мы считаем, что бизнес эффективен в том случае, если он с каждым годом подрастает на десятки процентов, поэтому на этот год у нас довольно амбициозные цели - вырасти на 50%.

– Помните ли вы самые необычные лоты, которые были реализованы на площадке?

– Была интересная история, когда одна наша дочерняя компания продала через "МТС Торги" бильярдный стол, который оказался ненужным после реконструкции офиса. Продали агентству недвижимости автоматизированную парковку - оборудование, которое позволяет обеспечить автоматический доступ автомобилей на стоянку. А однажды нам отдали на реализацию вертолет и дебаркадер.

– Для того, чтобы участвовать в торгах, клиент должен оформить подписку. Какие у нее есть варианты?

– Изначально мы даем возможность разместиться и поторговаться в рамках пяти лотов. Это позволяет клиенту понять, насколько ему удобно и интересно, и принять решение, будет ли он с нами сотрудничать.

У нас есть разные тарифы в зависимости от количества размещаемых лотов. Есть вариант, когда мы предлагаем оплачивать комиссию за проданное оборудование, но при этом клиент получает не только площадку, но и ресурсы нашей команды - персонального менеджера, который помогает в реализации и осуществляет всю операционную поддержку.

– Сейчас на "МТС Торгах" могут торговать только юридические лица и индивидуальные предприниматели? Может ли физлицо выставить лот на продажу или поучаствовать в торгах?

– Пока у нас абсолютно все могут покупать. А вот продажи осуществляются со стороны представителей крупного бизнеса.

– Востребован ли вообще в русском бизнесе формат аукционов? Не проще ли покупать и продавать товар по фиксированной цене?

– Изначально формат аукционов мы рассматривали в качестве гипотезы, попытки посмотреть, насколько это эффективнее по сравнению с традиционными подходами. Начиная с оборудования, предназначенного для утилизации, мы увидели, что через аукцион некоторые категории товаров - например аккумуляторы, в которых много свинца, или медный кабель - раскручиваются гораздо сильнее, чем на классических площадках. Сказались спрос и естественный азарт во время аукциона. Цена вырастает на 20-30% по отношению к цене при прямой продаже. Рынок сам показывает реальную цену товара. И отпала необходимость поиска партнеров по утилизации, закупке их услуг и постоянной оценке стоимости лома металла.

Когда компания начинает торговать невостребованным или бывшим в употреблении оборудованием, она зачастую не знает точно, какой должна быть стартовая цена. Кто-то рассматривает балансовую стоимость, но сейчас внимание аудитории показывает, что такая рыночная цена не всегда релевантна. Отталкиваясь от какой-то стартовой цены, аукцион в итоге показывает реальную рыночную стоимость - такую, за которую люди готовы покупать. Поэтому аукционная цена по отношению к фиксированной более правильно отображает структуру рынка. Более того, понимая структуру спроса, мы научились определять объемы лотов, которые привлекают большее число участников аукциона и в совокупности дают наилучшую выручку для всего реализуемого объема.

– В чем преимущество "МТС Торгов" перед классическими электронными торговыми площадками?

– Мы и сами, как я уже говорил, поначалу пользовались другими площадками. Рынок объявлений довольно широкий. Но проблема в том, что в этом случае нам был абсолютно непонятен портрет клиента - кто и что у нас может купить, откуда он приходит? Условно говоря, если на наше объявление кто-то отреагировал и что-то купил, для нас это шальной клиент: мы не можем знать, вернется он к нам или нет, обратит ли внимание на следующий лот. В общем, будущее взаимодействие с ним туманно.

Одно из главных преимуществ "МТС Торгов" - ценность, извлекаемая из данных. Когда мы работаем с собственной площадкой, то можем посмотреть разную статистику, которую тянем из Google Analytics. Мы видим не только то, как покупается тот или иной товар, но и активность пользователей: какие размеры лотов вызывают больший интерес, как быстро люди замечают лот, сколько людей его просматривают, что они смотрят вместе с этим товаром. Мы можем определить группы товаров, которые одновременно интересуют одного и того же покупателя. Аналитика позволяет понимать вопросы ценообразования и параметры успешной продажи. Таким образом, приступая к новому лоту, мы уже будем знать, чего стоит ждать от этой продажи.

– Не смущает ли клиентов, что они приходят к телеком-компании?

– Сегодня многие традиционные бизнесы, которые устремились в цифровую культуру, не могут продолжать работать в старой парадигме - они стремятся найти новые точки роста и абстрагироваться от прежнего восприятия клиентами. Чтобы этого достичь, приходится, с одной стороны, использовать силу бренда для привлечения внимания, а с другой - выстраивать клиентоориентированную систему и высокий уровень сервиса, чтобы не вызвать отторжения от нового формата. Огромную роль играет скорость сервиса при регистрации, навигации и работе с ним.

Мы подогреваем интерес своим брендом, а потом на деле показываем клиенту, что мы цифровая компания, которая способна выстраивать полезный сервис и помогать найти что-то интересное для покупки или продать что-то уже ненужное. Для нас это ценно, и это доверие мы растерять не хотим.

– Какие у абонентов МТС преимущества на площадке "МТС Торги"?

– Никаких, там все равны.

– Как сейчас обстоят дела в команде? Как устроены подразделения, сколько специалистов?

– Подразделение, которое занимается этой площадкой, находится в департаменте логистики, его численность - 29 человек. Сейчас это самостоятельная продуктовая команда со своими показателями P&L. У команды есть лидер - владелец продукта, который фактически управляет ожиданиями клиентов и отвечает за их удовлетворение. Внутри команды есть направления разработки, продаж, создания и подачи контента и операционная поддержка. В команде принята ролевая модель управления продуктом, и моя роль, как директора департамента, больше менторская, чем управляющая.

– Как команда справляется с ростом количества клиентов?

– Мы оцениваем множество метрик с точки зрения наших пользователей и потенциального роста. Под этот рост и ожидаемый оборот площадки мы закладываем ресурсы, в которых нуждаемся, и своевременно расширяем команду.

– Какие у "МТС Торгов" планы по развитию направления?

– Нам довольно интересен сектор B2G - компании, которые так или иначе связаны с государством. Для них продажи невостребованного товара также актуальны. И мы рассчитываем доработать сервис для них и привлечь новых клиентов из этого сектора. Для этого наш продукт должен полностью соответствовать федеральным законам, регулирующим работу этих компаний.

Как и любой стартап, мы пробуем разные схемы и сейчас запускаем тест нового формата торгов - объявления. Дополнительно мы разрабатываем мобильное приложение, чтобы быть доступными почти везде. Ищем точки конвергенции с другими B2B-продуктами МТС. Гипотез для тестирования много. Но требуется хирургическая точность, чтобы новые доработки гармонично вписались в структуру продукта и были полезны.