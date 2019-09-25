Киев рассчитывает на конструктивные консультации с Москвой по транзиту газу

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона рассчитывает на конструктивный диалог с Россией в ходе трехсторонних консультаций по газу. Об этом заявил в среду директор предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Ждем конструктивный диалог с российской стороной как во время технических консультаций, так и во время следующих раундов трехсторонних переговоров", - написал он в Facebook.

Макогон напомнил, что предложение украинской стороны, которое она озвучила 19 сентября в ходе трехсторонних консультаций по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе, включает в себя "типовой договор на транспортировку природного газа через ГТС Украины" и соглашение о взаимодействии, сторонами которой являются операторы ГТС Украины и РФ, подготовленное с участием представителей ведущих европейских операторов ГТС".

Действующий контракт на транзит газа из РФ в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. Ранее, 19 сентября, в ходе трехсторонних консультаций ЕС - Россия - Украина украинская сторона представила проект отделения оператора своей ГТС от "Нафтогаза" и оформления его в отдельное юридическое лицо как того требует европейские нормы. Пресс-служба "Нафтогаза" тогда также уточнила, что он будет называться ООО "ОГТСУ" (ООО "Оператор ГТС Украины").

По итогам составившихся 19 сентября консультаций министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что впервые за многие годы они прошли очень конструктивно. Замглавы Еврокомиссия (ЕК) по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый черный день "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.

Шефчович 24 сентября также заявил, что надеется на достижение прогресса на следующих трехсторонних консультациях по газу, которые должны пройти в конце октября.