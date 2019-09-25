Эксперты: освоение шельфа Арктики невыгодно при ценах на нефть ниже $100 за баррель

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Полина Гриценко/. Правительство России в августе вернулось к обсуждению открытия доступа частных и иностранных компаний к шельфу Арктики, который сейчас могут разрабатывать только подконтрольные государству "Газпром" и "Роснефть".

По мнению вице-премьера РФ Юрия Трутнева, сейчас территория Арктики освоена недостаточно и доступ иностранцев поможет решить эту проблему. Однако рентабельность проектов возможна только при удвоении цены на нефть и серьезных налоговых льготах, при текущей стоимости нефти и отсутствии необходимых технологий расширение доступа к шельфу не ускорит его развитие, участвовать в арктических проектах все еще слишком дорого и потенциально невыгодно, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Вопрос цены

По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константина Симонова, решение рассмотреть возможность доступа частных компаний на арктический шельф "абсолютно разумное и оправданное", но принимается оно в неподходящий момент, когда сошлись все негативные факторы. "Цены на нефть пока весьма далеки от прогнозной себестоимости арктического шельфа. Точно никто не знает, какая там будет себестоимость, но, скорее всего, все это будет происходить по принципу сланцевой нефти в США: надо "ввязаться в драку" сначала, а потом уже смотреть. Но однозначно цена будет не ниже $110-120 за баррель - это себестоимость, ниже никак", - сказал он, отметив, что цены на нефть сейчас для Арктики очень низкие, и в перспективе еще могут опуститься.

С ним согласны и аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. Несмотря на появление конкретных планов по разведке на арктическом шельфе (например, совместное предприятие "Новатэка" и "Газпром нефти" начнет работу на Северо-Врангелевском участке), в целом такие проекты для компаний сейчас нерентабельны. "Разработка и эксплуатация месторождений в Арктике в текущих ценовых условиях представляется невозможной. Несмотря на рост нефтяных котировок с 2015 года, нового уровня цен недостаточно для рентабельного освоения арктического шельфа", - пояснила аналитик Rystad Energy Дарья Сурова.

По оценкам компании, большинство морских проектов (включая арктические), по которым еще не принято окончательное инвестиционное решение, имеют цены безубыточности выше $60-70 за баррель, что, как отмечают аналитики, заметно выше, чем компании закладывают в свои стрессовые сценарии, а Минэкономразвития - в свой базовый прогноз социально-экономического развития до 2024 года. Но даже учитывая более оптимистичный базовый ценовой сценарий Rystad Energy, начало разработки наиболее рентабельных месторождений видится не раньше 2025 года.

Развитие арктических проектов будет под вопросом даже при наличии налоговых льгот со стороны государства, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "При текущих ценах на нефть в Арктике нет рентабельных проектов, даже если предоставить льготы компаниям по налогам, все-таки это тяжелый новый регион, туда нужно вкладывать много денег. Думаю, при текущих $60-65 за баррель рентабельных нет", - пояснил эксперт.

А государство поможет?

При этом, по мнению Полищука, разрабатывать Арктику можно, но для этого необходима комплексная поддержка государства. "НДПИ, экспортную пошлину - точно нужно все обнулять для таких проектов, плюс необходимы льготы на налог на имущество, возможно даже какое-то субсидирование части ставок по финансированию. Для таких проектов необходимы обширные льготы, либо чтобы цены были выше $100 за баррель, тогда будет попроще", - полагает аналитик.

Даже нулевые налоги могут не спасти ситуацию, тем более что Минфин уже сегодня обсуждает целесообразность инвестиционных режимов и дополнительных льгот, считает Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности.

"Если государство посчитает, что это стратегически важно, тогда надо понимать, чем вы будете компании привлекать. Мы знаем, что в целом сейчас идет серьезная дискуссия на тему инвестиционных режимов, налоговых льгот, Минфин считает, что никаких льгот не должно быть. При этом готов зафиксировать льготный режим для новых проектов. Но по Арктике даже если нулевые будут налоги, она все равно нерентабельна, нужны более серьезные предложения со стороны государства", - сказал он.

Не в деньгах счастье

По мнению экспертов, текущие низкие цены на нефть и необходимость поддержки со стороны государства являются не единственными преградами к разработке шельфа, компании также сталкиваются с отсутствием необходимых технологий и инфраструктуры. Помочь могли бы иностранные инвесторы, однако далеко не все зарубежные игроки могут поддержать проекты на российском арктическом шельфе, считают эксперты.

По словам аналитика Rystad Energy Ольги Савенковой, сегодня компании сталкиваются с нехваткой технологий, так как масштаб российского рынка не предлагает необходимую инфраструктуру для разработок, из-за чего реализация проектов еще больше осложняется. "На текущий момент отечественный рынок нефтесервиса не может в необходимых масштабах предложить альтернативу иностранным технологиям, находящимся под санкциями. Ну и, безусловно, требуются значительные средства в инфраструктуру, строительство которой сильно осложняется экологическими требованиями к сохранению хрупкой природы севера", - сказала она.

Привлечь иностранных партнеров в условиях санкций является почти невозможным, поэтому развитие шельфа по норвежской модели остается под вопросом, считает Симонов.

"Арктический шельф находится четко под санкциями, то есть в этом плане никаких иностранных партнеров в проекты мы не привлечем. Это серьезная проблема, нам говорят про норвежскую модель, но она предполагает, что там появляются иностранные инвесторы, в том числе и с российским участием. Там есть везде нерезиденты, а кто здесь будет? Арктика требует достаточно инновационного подхода, у нас пока нет технических решений, связанных с этим регионом", - пояснил эксперт.

Полищук из Райффайзенбанка также видит проблему в отсутствии необходимых технологий для арктических проектов, но считает, что привлечь иностранных инвесторов все же можно. "С американскими компаниями будет очень трудно сделать какое-то СП, а вот с европейским, японскими и китайскими чуть проще, мы видим, что они уже участвуют в наших проектах, том же Ямале", - отметил он.