Одобрено создание научно-технического совета для контроля за паводком на Волге

ТАСС, 25 сентября. Создание научно-технического совета для регулирования графика сброса паводковых вод в низовьях Волги, что необходимо в том числе для полноценного нереста рыбы в Астраханской области, одобрено. Об этом в среду ТАСС сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Паводок в Астраханской области 2019 года входит в тройку самых маловодных за последние 50 лет, из-за этого в регионе был один из худших за всю историю наблюдения нерест рыбы. По мнению ученых, это негативно отразится на рыбных запасах региона - в ближайшие 3-4 года прогнозируется снижение уловов ценных промысловых видов рыб. Паводок в области зависит от объема сброса воды с "Волжской ГЭС" (филиал ПАО "РусГидро") - самой крупной гидравлической электростанции Волжско-Камского каскада ГЭС и Европы. В августе этого года Бабушкин, выступая на совещании по проблемам любительского и спортивного рыболовства, предложил создать научно-технический совет, который бы рассматривал проблемы регулирования паводка на Волге.

"Наше предложение поддержано. Научно-технический совет будет создан при правительстве РФ. В него войдут, в том числе, представители научного сообщества, пользователи водных ресурсов, представители регионов, которые расположены на Волге. Только в таком межведомственном взаимодействии мы получим необходимый результат и не допустим больше такого низкого паводка в регионе", - сказал Бабушкин.

Он заметил, что сейчас определяется состав совета, после чего будет принято решение о начале работы этой комиссии.

Рыбная ловля является базовым видом экономической деятельности для многих сел в низовьях Волги. В Астраханской области в рыбной отрасли заняты 200 предприятий. На территории региона сформировано 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков.