Siemens примет участие в развитии системы цифровой маркировки в России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Компания Siemens примет участие в развитии цифровых и методологических решений по проекту маркировки и прослеживания продукции. Соответствующее соглашение подписала компания с оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) в среду, сообщает пресс-служба ЦРПТ.

"Компании планируют совместно создавать центры компетенций внутри экосистемы маркировки, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - заявили в пресс-службе, уточнив, что Siemens будет участвовать, в первую очередь, в проектах промышленных товарных групп.

В ЦРПТ отметили, что заключенное соглашение говорит об интересе крупных западных игроков к проекту маркировки в России. "Уверен, что Siemens станет надежным партнером ЦРПТ благодаря глубокому погружению в процесс, компетенциям и обширному пулу интеграторов, которые смогут стать активными участниками нашей платформы", - приводит пресс-служба слова гендиректора ЦРПТ Андрея Кириллова.

В свою очередь, директор управления "Цифровое производство" Siemens в России Жанна Шалыгина заявила, что партнерство с ЦРПТ позволит гармонизировать решения компании с текущими требованиями системы маркировки и облегчит вхождение в проект партнеров и клиентов компании.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производителя, дату, время и место выпуска. Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.