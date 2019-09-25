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Топилин: повышение зарплат "неуказным" бюджетникам на 4,3% потребует 9,1 млрд рублей

Министр труда и социальной защиты уточнил, что повышение зарплат коснется 2 млн человек

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не вошедшим в майский указ президента, на 4,3% коснется 2 млн человек и потребует 9,1 млрд рублей. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Таких работников у нас 2 млн человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 9,1 млрд рублей. Распоряжение правительства по этому мероприятию принято, и все федеральные органы готовы эту задачу реализовать", - сказал он.

Министр пояснил, что речь идет о категории работников бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, не вошедших в майский указ президента 2012 года. "Это те работники, которые осуществляют вспомогательные функции, - технический и управленческий персонал", - отметил министр.

Топилин добавил, что повышение также коснется ряда бюджетных организаций водного и сельского хозяйства, ветеринарной службы и охраны природы.

В новость были внесены изменения (17:11 мск) - добавлена информация по тексту.

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Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичРоссия
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