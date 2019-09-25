Ветропарк за 7,5 млрд рублей построят в Ленинградской области к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Ветропарк, который рассчитан на 68,4 МВт мощности, планируют построить в Волховском районе Ленинградской области к 2023 году, инвестиции в проект составили 7,5 млрд рублей. Сейчас идет проектирование объекта, сообщил в среду журналистам председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов в кулуарах V Международного "Форума по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России".

"В Волховском районе Ленинградской области идет проектирование ветропарка 68,4 МВт. Сейчас там уже сделаны все проектные работы, идет проектирование дорог фундаментов. Инвестиции - 7,5 млрд рублей. Стопроцентно он будет построен, рассчитываю, что уже в 2023 году", - рассказал Брызгунов.

По его словам, работой над проектом сейчас занимается компания ОО "Ветропарк", а также Российская ассоциация ветроиндустрии.

"К началу следующего года мы рассчитываем получить разрешение на строительство. И будем привлекать туда инвестора на строительство ветропарка. Регион исключительно удобен для развития ветроэнергетики, но сложно найти площадку, свободную от леса", - добавил он.

В 2018 году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Ленинградская область также заключила соглашение с энергокомпанией "ТГК-1" о намерениях развивать ветроэнергетику. В частности, "ТГК-1" по договоренности с правительством региона запланировала строительство на побережье Финского залива, в районе поселения Большая Ижора ветропарка мощностью 50 МВт.

Международный Форум по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России проходит в Санкт-Петербурге 25-26 сентября и объединяет представителей бизнеса, органов государственной власти, научное сообщество и общественные организации. Основная цель форума - обсудить возможности внедрения современных зеленых технологий (возобновляемых источников энергии, зарядной инфраструктуры для электромобилей, энергоэффективных технологий) в Северо-Западном федеральном округе.