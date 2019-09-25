Путин: ускорение роста экономики не самоцель, главная задача - повысить доходы населения

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Экономический рост не является самоцелью, его ускорение должно приводить к решению проблемы повышения доходов граждан страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

Средний класс. Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

"У нас основная тема - дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения. Понятно сформулировано, потому что сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - сказал Путин.

Он отметил, что ранее правительство взяло на себя принятие ряда решений в социальной сфере. В частности, по его словам, с 1 октября должны быть проиндексированы на 4,3% заработные платы работников госучреждений социальной сферы и некоторых других категорий сотрудников, на которых не распространялся соответствующий майский указ.

"С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей, это на 7,5% рост, - сказал Путин. - Он должен достичь 12 130 рублей в месяц. Затем, так же с 1 января должны быть проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,6%. Затем, с 1 января должно быть увеличено число семей, получающих выплату на первого и второго ребенка. Количество таких семей, как мы и договаривались, должно увеличиться с 45,7% до 68% семей". Кроме того, по его словам, эти семьи будут получать такие выплаты до достижения ребенком трехлетнего возраста. "Надеюсь, что это действенная мера", - отметил президент.

Путин также напомнил о запланированных мерах по повышению денежного довольствия военнослужащих и военных пенсионеров. "С 1 октября должны быть проиндексированы денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц. А общий рост военных пенсий должен составить 6,3%", - сказал глава государства.

Прирост инвестиций

Прирост инвестиций в основной капитал должен вырасти вдвое уже в будущем году, чтобы рост ВВП в 2021 году превысил 3%, добавил Путин.

"Правительство приняло прогноз социально-экономического развития до 2024 года, на его базе формируется проект бюджета. В соответствии с прогнозом, в 2021 году прирост ВВП должен превысить 3%, то есть, как мы и ставили задачу, должен быть выше среднемировых [показателей]. Но чтобы эту задачу решить, необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал: их прирост должен увеличиться более чем в два раза - с текущих 2% до 5% - уже в следующем году. Это непростая, амбициозная задача, достаточно трудная к реализации", - заявил глава государства.

Путин отметил, что с представителями экономического блока правительства и ЦБ эта тема постоянно обсуждается. "Мы ищем совместно наиболее оптимальные решения для реализации вот этой главной задачи - обеспечить экономический рост и на этой базе рост доходов граждан", - добавил президент.

Глава государства напомнил, что еще в июле просил кабмин РФ подготовить соответствующие предложения по обеспечению ускоренного роста ВВП. "Надеюсь сегодня услышать эти предложения, сформулированные в практическом варианте для практической реализации, чтобы мы уже поставили точку в дискуссии и сказали, что правительство планирует делать, чтобы эта задача была безусловно решена", - сказал российский лидер.

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