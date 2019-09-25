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Путин призвал "не забрасывать" деньгами отрасли экономики, которые к этому не готовы

Президент РФ поручил премьеру Дмитрию Медведеву проконтролировать этот вопрос
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проконтролировать, чтобы отрасли экономики "не забрасывались" излишними средствами, если они к этому не готовы.

На совещании с членами правительства глава государства обратился к председателю правительства: "Дмитрий Анатольевич, я вас прошу это контролировать - если отрасли к чему-то не готовы, не нужно забрасывать их деньгами". По словам Путина, "нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, не будет проводить просто к повышению цен".

Это замечание Путин сделал во время доклада министра экономического развития Максима Орешкина об экономической ситуации в стране и показателях инфляции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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