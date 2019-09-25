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Внуково обсуждает с Utair условия покупки доли в хендлинговой компании UTG

Директор аэропорта по производству Дмитрий Хартунян подчеркнул, что Внуково было бы выгодно иметь контрольный пакет акций в компании

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково заинтересован в покупке доли группы Utair в хендлинговой компании UTG, в настоящее время обсуждаются условия возможной сделки. Об этом журналистам сообщил директор аэропорта по производству Дмитрий Хартунян в кулуарах конференции "Аэропорт будущего".

"Нам в принципе интересно, рассматриваем. Сейчас, насколько я знаю, идет согласование условий [договора] - на каких условиях, сроки, какой пакет", - уточнил он.

Хартунян добавил, что аэропорту было бы выгодно иметь контрольный пакет акций в компании. "С точки зрения производства, нам контроль какой-то нужен. С точки зрения акционерной, мне трудно судить - там важно понимать, сколько они вкладывают, какой получают доход", - заключил он.

В июне Utair сообщила о намерении продать 50% в UTG в рамках программы реструктуризации долга. UTG занимается обслуживанием рейсов, в том числе в аэропорту Внуково.

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