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Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обратить внимание на вопрос рентабельности предприятий ВПК, чтобы избежать накопления бюджетной задолженности. Об этом речь зашла в ходе традиционной встречи главы государства с членами правительства.

"Мы на комиссии по ВПК говорили о рентабельности предприятий ВПК. Нужно к этому вернуться. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу, - сказал Путин. - Потому что без решения этого вопроса мы постоянно будем генерировать проблемы, связанные с задолженностью предприятий ВПК".

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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