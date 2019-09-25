Участники форума Россия - Африка обсудят цифровизацию, кибербезопасность и проекты ТЭК

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Экономический форум, который пройдет на полях саммита Россия - Африка 23-24 октября в Сочи, будет посвящен реализации проектов в энергетической, гуманитарной и социальной сферах, а также расширению сотрудничества между предпринимателями России и Африки. Об этом говорится в сообщении организатора форума - фонда "Росконгресс".

"Деловая программа, посвященная ключевым направлениям сотрудничества между странами, будет построена на трех тематических треках: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере", - сообщил "Росконгресс".

На треке "Развивая экономические связи" участники обсудят вопросы расширения финансирования российско-африканских проектов, а также перспективы развития интеграционных процессов между странами ЕАЭС и Африки, сотрудничество в сфере цифровизации и кибербезопасности. Трек "Создавая совместные проекты" будет посвящен существующим и потенциальным проектам в нефтегазовой, агропромышленной сферах, созданию транспортной инфраструктуры и атомной энергетике. Особое внимание будет уделено российской промышленной зоне в Египте.

"Трек "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере" будет посвящен повышению качества жизни на Африканском континенте, обеспечению безопасности, необходимому уровню образования и медицинского обслуживания для жителей стран Африки", - добавили в "Росконгрессе".

В дискуссиях деловой программы форума Россия - Африка примут участие свыше 3 тыс. представителей африканского бизнеса, а также главы российских компаний и ведущие эксперты международного уровня.