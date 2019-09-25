Субсидии на ремонт муниципальных дорог в Архангельской области увеличены до 25%

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на очередной сессии приняли решение об увеличении субсидии на ремонт дорог муниципалитетам с 20 до 25%. Изменения внесены в региональный закон о дорожном фонде, сообщается на сайте областного парламента.

"Законом увеличен норматив, с учетом которого определяется размер субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения. Ранее в бюджет муниципалитетов поступало 20% от объемов транспортного налога с физических лиц, собираемого на территориях соответствующих районов. Теперь же этот норматив увеличен до 25%", - говорится в сообщении.

Средства могут быть направлены на ремонт местных дорог, дорог во дворах и подъездов ко дворам. По расчетам, ежегодный объем субсидий муниципалитетам вырастет на сумму более чем 16,6 млн рублей. "Каждый год муниципалитеты будут получать на 16,6 млн рублей больше, чем сейчас", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года и будет действовать по 2022 год включительно.