Орешкин: расходы федерального бюджета оказывают ограниченное влияние на инфляцию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ оказывают ограниченное влияние на текущий уровень инфляции, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

Таким образом министр ответил на замечание президента о том, что инфляция в России в октябре ожидается ниже целевого уровня из-за недостаточно быстрой реализации планов национальных проектов.

"Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот навес, который образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд рублей немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат - инфляция ниже целевых показателей", - отметил Путин.

В свою очередь Орешкин ответил, что низкая инфляция не связана с бюджетными расходами. "Если говорить про бюджетные расходы, то это в основном расходы капитального характера, они как раз на краткосрочную инфляцию оказывают наименьшее влияние. Все текущие расходы у нас выполняются полностью по графику. В части текущих расходов, в части потребительского спроса бюджет профинансировал все, что он должен был профинансировать. Действительно есть некий навес, это действительно проблема, но наша оценка в том, что влияние этого фактора на инфляцию носит очень ограниченный характер", - пояснил он.

По словам министра, инфляция будет ниже целевого значения в 4% уже в начале октября, и "уйдет где-то примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в первом квартале следующего года".

Он также добавил, что темпы роста экономики РФ восстанавливаются в начале третьего квартала текущего года темпами на уровне 1,6-1,7%, но по-прежнему существуют риски замедления роста ВВП в ближайшие 12 месяцев.