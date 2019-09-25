Гендиректор eBay Девин Вениг покидает свой пост

ТАСС, 25 сентября. Генеральный директор и президент американской интернет-компании eBay Девин Вениг уходит в отставку. Об этом в среду сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление совета директоров.

Отставка Венига, который занимал указанные посты с июля 2015 года, происходит на фоне ожидающейся частичной продажи активов компании. По словам председателя совета директоров eBay Томаса Тирни, Вениг "всегда выступал за нововведения в бизнесе" и "двигал компанию вперед". "Но несмотря на прогресс,... Девин и совет директоров уверены, что назначение нового гендиректора будет лучшим решением для компании в настоящий момент", - заявил Тирни.

Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Скотт Шенкел, который с 2015 года занимал пост вице-президента и главного финансового директора eBay.