Многопрофильный портовый терминал в Усть-Луге выведут на проектную мощность к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Грузовая компания "Новотранс" планирует к 2024 году вывести на проектную мощность многопрофильный транспортно-перевалочный комплекс Lugaport в порту Усть-Луга Ленинградской области с объемом перевалки 25 млн т грузов в год. Об этом сообщил в среду ТАСС президент компании Константин Гончаров.

"Ввод в эксплуатацию универсального терминала будет осуществляться поэтапно. Первую очередь комплекса планируется ввести в 2023 году, вторую и третью очереди - до 2024 года. Проектная мощность - 25 млн т, объем инвестиций в проект составит 46,5 млрд рублей. На данный момент уже реализовано более 5 млрд рублей", - сказал Гончаров.

Предварительная грузовая база терминала уже сформирована. В частности, компания ведет переговоры о регулярной перевалке грузов холдинга "Евраз" в Lugaport, добавил глава "Новотранса".

В августе "Новотранс" совместно с компанией "Усть-Луга" приступила к созданию искусственных земельных участков под строительство морских терминалов комплекса генеральных грузов.

Проект универсального торгового терминала входит в рамки комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением правительства РФ.