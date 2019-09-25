Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 2,55% - до $55,83 за баррель.

Курс доллара на Московской бирже вырос до 64,42 рубля, что на 0,68% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро вырос на 0,25% - до 70,66 рубля.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти к прежнему уровню (то есть до атаки на нефтяные объекты компании). По данным источников агентства, производственные мощности уже восстановлены до 11,3 млн баррелей в сутки из 12 млн баррелей с опережением на несколько дней.