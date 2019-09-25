"Новотранс" планирует окупить инвестиции в вагоноремонтный завод в Ленобласти за 5-7 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. ГК "Новотранс" планирует в течение пяти-семи лет окупить инвестиции в строительство Балтийского вагоноремонтного завода в Волосовском районе Ленинградской области. Совокупные вложения организации в проект составят 1,5 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду президент ГК "Новотранс" Константин Гончаров.

"В течение пяти-семи лет планируем полностью окупить инвестиции в проект. Всего намерены вложить 1,5 млрд рублей. Балтийский вагоноремонтный завод станет пятым профильным активом компании, запуск которого намечен на 2020 год", - рассказал Гончаров.

В среду ГК "Новотранс" приступила к строительству предприятия в Ленинградской области. Выход на проектную мощность, с ежегодным объемом производства 25-30 тыс. отремонтированных вагонов и порядка 36 тыс. колесных пар, запланирован на второе полугодие 2021 года.

Запуск завода позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Налоговые отчисления предприятия составят 1 млрд рублей, добавил Гончаров.

Соглашение о реализации проекта власти Ленинградской области и Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс" подписали в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме

ГК" Новотранс" также реализует на территории Ленинградской области проект универсального терминала Lugaport в порту Усть-Луга. В проект будет инвестировано 46,5 млрд рублей. Годовой грузооборот терминала составит 24-28 млн т.