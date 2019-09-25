Трамп не исключил достижения торговой сделки с Китаем раньше, чем ожидается

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что торгово-экономические переговоры с Китаем могут завершиться достижением соглашения скорее, чем ожидается.

"Китай очень хочет заключить эту сделку. Это может произойти скорее, чем вы думаете", - сказал президент США во вторник на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

Он выразил убеждение в том, что Соединенные Штаты одерживают победу в торговой войне с КНР. "В настоящий момент Китай существенно отстает от нас [в экономическом плане] и никогда нас не догонит, потому что наше руководство сметливое", - пояснил Трамп.

КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Предполагается, что рабочие группы двух стран на этой неделе обсудят проблему дисбаланса в торговых отношениях, а также вопрос защиты инвесторов. По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин приветствует шаги американской стороны, принявшей решение отложить с 1 на 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд. В свою очередь КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

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