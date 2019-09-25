Ставрополье направит на развитие конкуренции и предпринимательства более 1,2 млрд рублей

ЖЕЛЕЗНОВОДСК/, 25 сентября. / ТАСС/. Ставрополье в текущем году направит более 1,2 млрд рублей федеральных и краевых средств на развитие конкуренции и стимулирование предпринимательства, сообщил в среду министр экономического развития региона Сергей Крынин.

"Для развития конкуренции и стимулирования новых предпринимательских инициатив на Ставрополье в 2019 году из федерального бюджета привлечено более 745 млн рублей. Это почти в восемь раз выше уровня 2018 года. Кроме того, около 500 млн рублей выделено из регионального бюджета", - сказал Крынин на совещании по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы и плана мероприятий по содействию развития конкуренции в Ставропольском крае.

По его словам, за счет этих средств осуществляются востребованные в предпринимательской среде меры финансовой поддержки - это возмещение затрат на приобретение оборудования; на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования и возмещение части затрат кооперативам. "Для развития конкуренции в социальной сфере возобновлена государственная поддержка для бизнеса на создание дошкольных образовательных центров, частных детских садов, оказание социальных услуг, услуг здравоохранения. На эти цели из регионального бюджета в этом году будет направлено 20 млн рублей", - сказал министр.

Он отметил, что реализуемые мероприятия позволят уже в текущем году увеличить численность занятых в сфере предпринимательства до 304 тыс. человек и обеспечат рост доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в объеме валового регионального продукта региона до 40%.