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Арктика сегодня

Минвостокразвития РФ разработало критерии отбора инвестиционных проектов для Арктики

Пройти отбор сможет проект стоимостью от 300 млн до 100 млрд рублей, предполагающий создание, модернизацию объектов инфраструктуры

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики определило порядок отбора инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории Арктической зоны РФ. Проект соответствующего постановления правительства опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным критериям, пройти отбор сможет проект стоимостью от 300 млн до 100 млрд рублей, предполагающий создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры. Инвестиционный проект должен создавать рабочие места, а также соответствовать целям и направлениям социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

При этом объем государственной поддержки проекта не может превышать 20% заявленных частных инвестиций. Производственная площадка инвестиционного проекта должна быть расположена на территории Арктической зоны РФ.

Согласно проекту постановления, финансирование объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, может осуществляться с помощью предоставления юридическим лицам субсидий из федерального бюджета.

Предполагается, что рассматривать и согласовывать перечень инвестиционных проектов, а также определять предельный лимит государственной поддержки будет президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

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