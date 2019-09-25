Минвостокразвития РФ разработало критерии отбора инвестиционных проектов для Арктики

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики определило порядок отбора инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории Арктической зоны РФ. Проект соответствующего постановления правительства опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным критериям, пройти отбор сможет проект стоимостью от 300 млн до 100 млрд рублей, предполагающий создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры. Инвестиционный проект должен создавать рабочие места, а также соответствовать целям и направлениям социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

При этом объем государственной поддержки проекта не может превышать 20% заявленных частных инвестиций. Производственная площадка инвестиционного проекта должна быть расположена на территории Арктической зоны РФ.

Согласно проекту постановления, финансирование объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, может осуществляться с помощью предоставления юридическим лицам субсидий из федерального бюджета.

Предполагается, что рассматривать и согласовывать перечень инвестиционных проектов, а также определять предельный лимит государственной поддержки будет президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики.