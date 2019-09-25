Путин поручил оценить, нужны ли меры для стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключает принятия дополнительных мер, чтобы стабилизировать цены на целлюлозно-бумажную продукцию.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, правительству РФ надлежит "рассмотреть вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер по стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке". Доклад на эту тему Путин ждет от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева к 1 ноября.

Также кабинету министров следует "представить предложения о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих отнесение к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, потерь в виде стоимости морально устаревшей продукции средств массовой информации, списываемой налогоплательщиками, которые осуществляют производство и выпуск продукции средств массовой информации, в пределах 30% стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания".

Еще одно требование президента к правительству - "рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление сроков оплаты организациями, осуществляющими розничную торговлю, реализованных тиражей периодических печатных изданий".

Эти поручения Путин подписал по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации, которая прошла 20 февраля.