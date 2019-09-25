ЦБ разрабатывает гарантирование пенсионных резервов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. ЦБ продолжает разрабатывать законопроект о гарантировании пенсионных резервов - средств, сформированных за счет добровольных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, несмотря на разработку проекта о новой системе накопительных пенсий - гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Об этом сообщил журналистам директор департамента коллективных инвестиций ЦБ РФ Кирилл Пронин в кулуарах XIV международного форума СРО НФА "Российский рынок производных финансовых инструментов".

"То, о чем говорили мы, не связано с этим продуктом. Это несколько иная тема, она продолжает прорабатываться, законопроект мы разрабатываем, но, наверное, в этом году мы пока его не предложим на всеобщее обозрение, мы пока с ним работаем", - сказал он.

Гарантированный пенсионный продукт, который разрабатывает Минфин, не покрывает действующую систему негосударственного пенсионного обеспечения, пояснил Пронин.

"Эти проекты сейчас в моменте они прорабатываются с учетом, наверное, друг друга, но это не единый законопроект. ГПП я просто не хочу комментировать постольку, поскольку его полностью сопровождает Министерство финансов (...), а по (гарантированию резервов) - это проект, который разрабатывается параллельно, но мы, безусловно, принимаем во внимание, что будет еще и ГПП", - сказал он.

Ранее Минфин сообщил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", который был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. Моисеев ранее говорил, что продукт будет представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

Концепция об ИПК предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. Изначально концепция об ИПК предполагала автоподписку - автоматическое включение гражданина в систему с возможностью выхода, однако впоследствии от автоподписки было решено отказаться.

В марте Пронин говорил, что ЦБ и Минфин приняли решение о совместной разработке законопроекта о распространении системы гарантирования на пенсионные резервы. Сейчас гарантирование работает только для пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования.