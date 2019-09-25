Филиал МИФИ в Волгодонске станет первым вузом в РФ по подготовке кадров в ветроэнергетике

МАЙКОП, 25 сентября. /ТАСС/. Волгодонский инженерно-технический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Ростовской области станет первым российским вузом, который начнет подготовку специалистов для ветропарков, сообщил ТАСС в среду директор филиала АО "Новавинд" в Волгодонске Петр Аксаньян.

Компания "Новавинд" - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики, до конца 2019 года запустит производство компонентов для ветроэлектрических установок на мощностях Волгодонского завода "Атомэнергомаша" в Ростовской области.

"Мы сотрудничаем с Волгодонским инженерно-техническим институтом - филиалом Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Он станет первым российским вузом, который с 2020 года будет вести подготовку специалистов для ветроэлектрических установок. Стажировку студенты будут проходить в городе, учебные классы сформируем на площадке в Волгодонске ", - сказал Аксаньян.

Специалисты, которым предстоит работать на первом в России серийном заводе по производству компонентов ВЭУ в Волгодонске, обучаются на базе сборочного производства компании Lagerwey в Нидерландах. В общей сложности до конца года его пройдут около 140 человек, добавил директор филиала АО "Новавинд".

Выпуск первой продукции завода может начаться уже в ноябре - декабре. На предприятии будут производиться гондолы, ступицы (центральная часть вращающейся детали с отверстием для насадки на вал или ось) и генераторы для ветроустановок. Планируемая серийная мощность производства составит порядка 96 комплектов в год. Объем инвестиций "Новавинд" в производство оценивается в 955 млн рублей.