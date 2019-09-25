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Новым гендиректором "РТИ" назначен Павел Лаптев

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новым генеральным директором АО "РТИ", разработчика и производителя высокотехнологичной продукции, назначен Павел Лаптев, который ранее занимал пост члена правления - замгендиректора концерна. Об этом говорится в сообщении РТИ, распространенном в среду.

"Новым генеральным директором АО "РТИ" назначен Павел Лаптаев, ранее занимавший должность члена правления - заместителя генерального директора по финансам, инвестициям и экономике АО "РТИ", - говорится в сообщении.

В концерне подтвердили, что совет директоров удовлетворил просьбу генерального директора Максима Кузюка о сложении полномочий.

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