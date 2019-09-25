Ингушетия намерена экспортировать 100 т меда в Китай

МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены экспортировать в Китай в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" около 100 т меда, рассказал ТАСС в среду замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

"В рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" у нас уже заключены соглашения до 2024 года. К примеру, товаропроизводитель ГУП "Нектар" заключил контракт на экспорт 100 т меда в Китай", - отметил собеседник агентства.

По его словам, пчеловоды республики, состоящие в созданной в 2017 году Ассоциации пчеловодов региона, также поставляют мед и на внутренний рынок. "По качеству наш мед - высшего сорта, это экологически чистый продукт. Наши производители меда поставляют его и в регионы России, но мы больше нацелены на экспорт. Также мы поставляли мед в страны арабского мира, будем заниматься восстановлением экспорта в этом направлении", - добавил замминистра.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.