Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн руб., в 2021 году - 0,6 трлн руб., а в 2022 году - 0,3 трлн руб. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн руб., в 2021 году - 21,2 трлн руб., в 2022 году - 22 трлн руб. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 трлн руб., 20,6 трлн руб. и 21,8 трлн руб.

Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.

Небольшое снижение доходов по отношению к ВВП в Минфине объяснили заложенным постепенным снижением цен на нефть. Также на этот процесс влияет рост объема налоговых льгот для нефтегазового сектора.

По информации Минфина, в 2020 году 3/4 дополнительных расходов сформируют социальная политика, здравоохранение и образование. В частности, в 2020 году расходы федерального бюджета на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 года. Как уточняли в аппарате правительства, расходы на науку в следующем году увеличатся на 33%, на охрану окружающей среды - на 60%. При этом расходы на национальную оборону в 2020 году снизятся.

Прогноз инфляции

Минфин заложил в проект федерального бюджета прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 3% в годовом выражении.

"Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 112 863 млрд руб. и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года)", - уточняется в документе.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2020 году сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.

На деятельность президента и кабмина

Объем расходов федерального бюджета на обеспечение деятельности президента составит 42,7 млрд рублей. В 2020 году на эти цели планируется направить 13 млрд 851 млн рублей, в 2021 году - 14 млрд 191 млн рублей, в 2022 году - 14 млрд 625 млн рублей. В бюджет 2019 года было заложено на эти цели 11,1 млрд рублей.

Что касается администрации президента РФ, то на ее функционирование в проекте бюджета заложено 13,7 млрд рублей в 2020 году, 14 млрд рублей в 2021 году и почти 14,5 млрд рублей в 2022 году. Объем финансирования Управления делами президента РФ составит примерно по 9,1 млрд рублей в год.

На обеспечение функционирования председателя правительства, его заместителей и аппарата кабмина в бюджет на 2020 год заложено 7 млрд 278 млн рублей, на 2021 год - 7 млрд 469 млн рублей, на 2022 год - 7 млрд 714 млн рублей. Объем расходов на оплату труда премьера и его замов за три года должен увеличиться со 193 млн рублей до 205 млн рублей. В бюджет 2019 года на функционирование премьера, его заместителей и аппарата кабмина было заложено 7,5 млрд рублей.

Финансирование Федеральной службы охраны (ФСО) в 2020 году составит 2 млрд 160 млн рублей, в 2021 году - 2 млрд 36 млн рублей, в 2022 году - 2 млрд 821 млн рублей. Основная задача ФСО - "обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда". К таким объектам государственной охраны относится в первую очередь президент РФ, также в их число входит глава правительства.

На развитие сельского хозяйства

Объем финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году может составить 290,134 млрд руб.

Как говорится в документе, в 2021 году на эти цели заложено 292,863 млрд руб., в 2022 году - 328,883 млрд руб.

При этом на финансирование госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса России в 2020 году предусмотрено 20,825 млрд руб., в 2021 году - 14,054 млрд руб., в 2022 году - 12,367 млрд руб.

На содержание объектов инфраструктуры Байконура

Бюджетные дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура составят более 3 млрд рублей до 2022 года.

"Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур: 2020 год - 1,024 млрд рублей, 2021 год - 1,024 млрд рублей, 2022 год - 1,024 млрд рублей", - говорится в документе.

Россия арендует космодром Байконур у Казахстана до 2050 года. Комплекс Байконур состоит из одноименных города и космодрома.

На здравоохранение

Объем финансирования государственной программы развития здравоохранения может составит 2,4 трлн рублей.

В 2020 году на эти цели планируется направить 841,852 млрд рублей, в 2021 году - 780,421 млрд рублей, в 2022 году - 785,76 млрд рублей.

При этом на финансирование госпрограммы фармацевтической и медицинской промышленности в 2020 году предусмотрено 11,277 млрд руб., в 2021 году - 11,08 млрд руб., в 2022 году - 11,087 млрд руб.

На космическую программу

Бюджет на реализацию Федеральной космической программы (2016-2025) до 2022 года составит свыше 350 млрд рублей.

На 2020 год на реализацию программы предусмотрен бюджет в объеме 111,393 млрд рублей, на 2021-й - 119,671 млрд рублей, на 2022 год - 119,671 млрд рублей.

Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.

Субсидии бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий этой программы на 2020 год составят 543,63 млн рублей, на 2021-й - 561,69 млн рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в 2020 году составят 28,847 млрд рублей, следует из документа.

Выплаты по советским вкладам

Проект федерального бюджета предусматривает объем компенсационных выплат по дореформенным вкладам на следующие три года в размере 5,5 млрд рублей ежегодно.

В материалах отмечается, что эти суммы будут направлены на осуществление компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке и в организациях госстрахования, а также выкуп казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка СССР.

Речь идет о вкладах граждан РФ в Сбербанке, открытых до 20 июня 1991 года (315,3 млрд советских рублей), о взносах в "Госстрахе" по договорам личного страхования в период до 1 января 1992 года (29,4 млрд рублей) и о госбумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года (0,84 млрд рублей). Общая сумма гарантированных сбережений - 345,5 млрд рублей.