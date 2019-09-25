"Газпром": рынок газомоторного топлива в России вырос в 2,5 раза за последние пять лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Рынок газомоторного топлива увеличился в России в 2,5 раза за минувшие пять лет. Объем реализации природного газа для транспорта в 2019 году прогнозируется на уровне 800 млн кубометров, сообщил журналистам в среду председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.

"Рынок газомоторного топлива очень неплохо развивается. За пять лет <...> в 2,5 раза выросло потребление природного газа на транспорте. В этом году в целом по России потребление газа на транспорте будет порядка 800 млн кубов. Это говорит о том, что в 2020 году можно выйти на [показатель] 1 млрд кубометров", - отметил Зубков.

Он добавил, что по итогам 2019 года в России будет построено 87 заправочных станций для автомобилей, использующих природный газ. Этот показатель вдвое выше, чем в предыдущие годы. "В этом году в целом по России, а не только по "Газпрому", будет построено 87 заправочных станций, такого количества никогда не строили. В лучшем случае было от 30, 35, 40 [станций в год]", - отметил Зубков.

По прогнозам Минэнерго РФ, в 2024 году в стране будет около 1 тыс. заправок природным газом, сказал он. Несмотря на то, что использование природного газа в качестве моторного топлива экологичнее по сравнению с бензином, есть ряд сложностей в развитии этого рынка в России, отметил Зубков. "Цена на автомобили, работающие на газомоторном топливе процентов на 20 выше, чем на обычные, потребителя это несколько пугает. Кроме того, мало информации о том, что это безопасный и экологичный вид транспорта", - заметил председатель совета директоров "Газпрома".