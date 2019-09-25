Россия и Китай создают рабочую группу по подготовке конвенции правовой помощи в ШОС

ШАНХАЙ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай и Россия договорились о создании рабочей группы для проработки вопросов, необходимых для подготовки и подписания конвенции правовой помощи на пространстве стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС министр юстиции РФ Александр Коновалов по итогам встречи с министром юстиции КНР Фу Чжэнхуа в Шанхае, где в среду начался двухдневный Международный форум по правовым услугам на пространстве ШОС.

"Мы считаем, что вопросы оказания правовой помощи являются ключевыми. Они по сути объединяют вопросы безопасности, экономики и гуманитарной сферы, о которых как раз и говорит ШОС", - сказал министр, указав на своевременность китайской инициативы по организации форума в Шанхае. Александр Коновалов сообщил, что на встрече с китайским коллегой были достигнуты некоторые договоренности. "Договоренности состояли в том, что мы решили создать пока что рабочую группу, которая позволит прорабатывать дополнительно все аспекты, необходимые для подготовки конвенции правовой помощи стран - членов ШОС", - сообщил он.

Коновалов напомнил, что шесть лет назад был создан формат совещаний министров юстиции стран - членов ШОС, которые проходят поочередно каждый год в разных странах. В этом году, сообщил он, совещание должно состоятся в ноябре в Индии, но сроки пока определяются. "Мы надеемся, что мы сможем встретиться в Нью-Дели в этом году, и сможем поставить этот вопрос предметно с тем, чтобы постараться уже в следующем году подписать эту конвенцию", - сказал министр.

По его словам, идея об усовершенствовании вопросов оказания правовой помощи на территории стран ШОС звучит уже не первый год. "Это очень важный момент потому, что сегодня наши экономики все больше и больше взаимодействуют, и, разумеется, бизнес нуждается в надежной защите инвестиций, капиталовложений, контрактов и т.д. Поэтому взаимные допуски адвокатов из других стран, которые принадлежат к ШОС, для работы на юридических рынках наших стран - это актуальная история", - считает он.

В России, констатировал Коновалов, рынок юридической помощи исключительно комфортен для иностранных адвокатов. Однако, указал он, так будет продолжаться не всегда, учитывая концепцию реформы юридического рынка, которая уже подготовлена Министерством юстиции Российской Федерации. "Наверняка будет ужесточение этих условий, но если кто-то и вправе и должен претендовать на определенные преференции на этом рынке, то, конечно, это страны - члены ШОС", - сказал он, выразив надежду на то, что удастся добиться на основе взаимной выгоды и доверия участия, в том числе российских юристов и российских консультантов, в работе рынка юридических услуг других стран ШОС.

В Китае, сказал министр, этот рынок пока остается очень закрытым. "Фактически нет возможности работать иностранным адвокатам и российским в том числе на этом рынке. Мы надеемся, что эти договоренности, которые мы сегодня достигли предварительно с министром юстиции Китая, позволят продвигаться в этом направлении", - заявил Коновалов.

Форум в Шанхае

Организованный Министерством юстиции КНР Международный форум по правовым услугам на пространстве ШОС завершится 26 сентября. Программа мероприятия включает обсуждение таких вопросов, как региональное торгово-экономическое развитие и создание системы юридических услуг, вызовы в сотрудничестве стран ШОС в сфере юридических услуг, предотвращение рисков, а также создание механизма разрешения инвестиционных и коммерческих споров среди государств ШОС. Российская делегация, возглавляемая министром юстиции РФ, приняла в среду участие в этом форуме, а также в ряде двусторонних и многосторонних встреч.