За первое полугодие бюджет Архангельской области увеличился на 10,6%

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Бюджет Архангельской области вырос на 10,6% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Архангельской области.

"За шесть месяцев 2019 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 31,5 млрд рублей - это на 10,6% больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по налогу на прибыль организаций поступления в областной бюджет составили 11 млрд рублей, еще 9 млрд рублей составили платежи по налогу на доходы физических лиц. Также по поступлению налога при упрощенной системе налогообложения в областной бюджет поступило свыше 2 млрд рублей. "По темпам роста этого источника доходов бюджета Поморье занимает 18-е место среди 85 регионов России", - отметили в пресс-службе.

В целом общий объем доходов региона за отчетный период составил 44,4 млрд рублей. Расходная часть областного бюджета за первое полугодие составила 39,6 млрд рублей.

По словам губернатора региона Игоря Орлова, такой эффект обеспечивает режим поддержки предпринимательства и инвестиционной деятельности, правильность в расходовании ресурсов, которыми располагает регион, ответственная бюджетная политика. "Мы планомерно из года в год наращиваем наши возможности и вместе с тем гасим старые, доставшиеся нам долги, стараемся, чтобы этот довлеющий багаж как можно быстрее уменьшался. Эта работа будет продолжаться, никаких сомнений в этом нет", - цитирует его пресс-служба.