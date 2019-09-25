Эксперты: поддержка импортозамещения в России нуждается в комплексных решениях

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Поддержка импортозамещения и обеспечение глобальной конкурентоспособности российской продукции нуждаются в комплексных решениях. Об этом шла речь на состоявшемся в среду круглом столе "От импортозамещения к импортоопережению: что ждет отечественные технологии после 2020 года?", организованного УК "Роснано" при участии оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет-2019", сообщили в пресс-службе "Роснано".

Как отметил модератор круглого стола, старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК "Роснано" Тимур Котляр, во всех российских стратегических документах ставится задача технологического рывка в ближайшие четыре года. При этом, по его мнению, традиционные подходы к импортозамещению становятся неэффективными. "Пока мы создаем предприятия для традиционных рынков, развитые мировые компании предложат что-то абсолютно новое, а наша продукция останется невостребованной", - приводит пресс-служба слова представителя "Роснано".

Первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов считает проблемой то, что поддержка нацелена на конкретное предприятие. В частности, такой подход приводит к тому, что Россия закупает за рубежом на десятки миллиардов евро нефтехимической продукции, сделанной из российских же углеводородов. "А процессом импортозамещения надо заниматься комплексно, сразу со множеством производств по всей цепочке переделов тех или иных видов сырья", - выдвинул он свою версию решения вопроса, сообщает пресс-служба.

Абсолютно неэффективным адресное замещение конкретных продуктов в сфере цифровых технологий считает президент НП "Руссофт" Валентин Макаров. При том, что российская IT-индустрия полностью соответствует мировому уровню (60% ее продукции экспортируется), внутри страны у нее нет квалифицированного пользователя в лице крупных компаний и государства, сказал эксперт. По его мнению, решение проблемы - в создании доверительной системы, отвечающей на вопросы национальной безопасности.

Для этого нужна собственная базовая цифровая платформа, альтернативная американской и имеющая качественное преимущество перед ней. Ее создание он считает возможным на базе квантовых технологий в сотрудничестве с Китаем и Индией. "Такая платформа потянет за собой огромное количество разработок отечественного софта и "железа" для телекоммуникаций, которые сами сейчас не могут пробиться на зарубежный рынок", - приводит пресс-служба слова Макарова.

Конкуренция с глобальными игроками

Даже на отечественном рынке крайне трудно конкурировать с глобальными компаниями, рассказал Андрей Николаев - генеральный директор АО "Оптиковолоконные системы", пока единственного в России предприятия по производству оптического волокна (входит в инвестиционный портфель "Роснано"). Его компания первые год-два работы успешно экспортировала свою продукцию, но не могла пробиться на российский рынок, который оказался олигопольным: его контролировали три зарубежных производителя и несколько их российских партнеров. В итоге предприятие, производственные мощности которого способны удовлетворить 80% закупок российских потребителей, занимает всего 9-12% рынка.

С другой трудностью столкнулась компания ООО "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК), входящее в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано". Она производит системы внешнего армирования композитными материалами зданий и сооружений для повышения их несущих способностей. На отечественном рынке этим инновационным материалам приходится конкурировать в большей степени не с западными поставщиками, а с традиционными способами укрепления с использованием металла, рассказал директор по продажам НЦК Евгений Рафаилов.

Государственная помощь

Директор по взаимодействию с институтами развития группы РЭЦ (Российского экспортного центра) Кирилл Орлов отметил, что для ускорения процессов импортозамещения создана система государственной поддержки, сотни компаний получили финансовые средства под 1-5% годовых и нефинансовое содействие. Причем речь идет не только о собственно импортозамещении, а о создании российских предприятий с глобальной конкурентоспособностью.

"Основная проблема, насколько бизнес знает об этих инструментах и способен грамотно заполнить заявки", - прокомментировал Котляр. По его мнению, нужно увеличивать информированность бизнеса о государственных мерах поддержки, необходимо создать такую ситуацию, чтобы государство было заинтересовано принять заявки от бизнеса на соответствующие меры поддержки, при необходимости помочь ему с оформлением.

О "Роснано"

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 г.ода общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.