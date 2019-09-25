В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предполагает увеличение прожиточного минимума пенсионера до 9,3 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на трехлетку, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2020 год в размере 9311,0 рубля", - говорится в документе.

Согласно бюджету на 2019 год, прожиточный минимум пенсионера составлял 8,8 тыс. рублей.