ФРДВ сможет направить неизрасходованные 15 млрд рублей на проекты в Арктике

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) в 2020 году сможет направить до 15 млрд рублей неизрасходованных средств на финансирование проектов в Арктической зоне РФ. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, опубликованном в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

"Установить, что в 2020 году акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" по решению правительства РФ вправе использовать в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Арктической зоны РФ неиспользованный остаток средств, полученных от оплаты государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" дополнительной эмиссии акций (взноса в уставный капитал) акционерного общества в размере до 15 млрд рублей", - говорится в документе.

На пленарной сессии V международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что ФРДВ может быть докапитализирован для финансирования арктических проектов. Было принято решение, что фонд выступит инвестором и организатором финансирования проектов в регионах Арктической зоны РФ.