{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В новый проект федерального бюджета заложили увеличение маткапитала до 466,6 тыс. рублей

В настоящее время он составляет 453 тыс. рублей
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предполагает увеличение материнского капитала до 466,6 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на трехлетку, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"Установить, что в 2020 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", составляет 466 тыс. 617 рублей", - говорится в проекте.

Согласно действующему законодательству, материнский капитал составляет 453 тыс. рублей. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписан закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Арбитражный суд Саратовской области принял заявление по банкротству предприятия "Тролза"
Завод будет простаивать минимум до конца сентября
Читать полностью