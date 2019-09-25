В новый проект федерального бюджета заложили увеличение маткапитала до 466,6 тыс. рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предполагает увеличение материнского капитала до 466,6 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на трехлетку, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"Установить, что в 2020 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", составляет 466 тыс. 617 рублей", - говорится в проекте.

Согласно действующему законодательству, материнский капитал составляет 453 тыс. рублей. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписан закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020 года.