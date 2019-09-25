На создание центра "Машук" планируется выделить в 2020 году 250 млн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Субсидию в сумме 250 млн рублей планируется выделить в 2020 году на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек в Ставропольском крае. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на трехлетку, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Ставропольском крае Северо-Кавказского федерального округа: 2020 год - 250 млн рублей", - говорится в проекте.

Также в 2021 году на создание центра "Машук" предусмотрена субсидия в размере 340 млн рублей, в 2022 году - 180 млн рублей.

Замруководителя Росмолодежи Роман Камаев ранее сообщил, что круглогодичные центры для творческой молодежи будут созданы в трех регионах в рамках проекта "Социальная активность". В Крыму такой площадкой будет форум "Таврида", в Подмосковье - база "Сенеж", на Ставрополье - территория форума "Машук". Как сообщал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, создание центра на базе площадки "Машука" в Пятигорске обойдется в 2,2 млрд рублей.