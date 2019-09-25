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Более 22 млрд рублей намерены выделить на кинематограф в РФ в 2020-2022 годах

На поддержку деятельности по производству анимационных фильмов планируется направить около 8,8 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить на сохранение и развитие кинематографии более 22,6 млрд рублей в 2020-2022 годах. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на трехлетку, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

Как следует из проекта, в 2020 году на кинематографию может быть выделено 6,36 млрд рублей, в 2021-м и 2022-м - 7,76 млрд и 8,48 млрд соответственно.

На поддержку деятельности по производству анимационных фильмов планируется направить в 2020-2022 годах около 8,8 млрд рублей.

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Россия
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