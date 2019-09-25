Реконструкция инфраструктуры аэропорта Ставрополя начнется в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы и перрона аэропорта города Ставрополя начнется в 2020 году и продлится порядка двух лет. Об этом сообщили в среду в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Реконструкция [международного аэропорта Ставрополя] начнется в 2020 году, а завершится в 2022 году <…> В ходе работ запланировано проектирование и реконструкция инфраструктуры взлетно-посадочной полосы, перрона, а также рулежной дорожки в аэропорту", - говорится в сообщении.

Ранее в холдинге "Новапорт", в управлении которого находится аэропорт Ставрополя, сообщали, что проведенная реконструкция позволить расширить возможности по типу принимаемых самолетов. Сейчас аэропорт может принимать не все типы воздушных судов из-за инфраструктурных ограничений.

Отмечается, что процесс реконструкции повлияет на режим работы международного аэропорта. С 29 марта 2020 года он будет работать только с 08:00 до 20:00, что даст возможность проводить строительство в ночное время.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахане, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.