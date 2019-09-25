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Кабмин в ближайшие три года выделит около 9,5 млрд рублей на жилье чиновникам

Кроме того, согласно проекту бюджета, правительство ежегодно будет выделять по 260,6 млн рублей "на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в 2020-2022 годах выделит около 9,5 млрд рублей субсидии на приобретение жилья чиновникам. Такая норма содержится в проекте федерального бюджета страны на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ежегодно на "предоставление единовременной субсидии на приобретение жилых помещений федеральным государственным гражданским служащим в порядке, установленном правительством РФ" планируется выделять по 3 млрд 157,7 млн рублей.

Кроме того, согласно проекту бюджета, правительство в указанный период ежегодно будет выделять по 260,6 млн рублей "на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих".

Теги
Россия
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Доходы в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн рублей, в 2022 году - 22 трлн рублей
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