Кабмин в ближайшие три года выделит около 9,5 млрд рублей на жилье чиновникам

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в 2020-2022 годах выделит около 9,5 млрд рублей субсидии на приобретение жилья чиновникам. Такая норма содержится в проекте федерального бюджета страны на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ежегодно на "предоставление единовременной субсидии на приобретение жилых помещений федеральным государственным гражданским служащим в порядке, установленном правительством РФ" планируется выделять по 3 млрд 157,7 млн рублей.

Кроме того, согласно проекту бюджета, правительство в указанный период ежегодно будет выделять по 260,6 млн рублей "на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих".