Правительство увеличит финансирование судов, прокуратуры и СК

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ увеличит финансирование судебной системы, прокуратуры и Следственного комитета России в следующем году. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, который опубликован в среду на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, расходы на судебную систему (средства, выделяемые судебному департаменту при Верховном суде РФ) в 2020 году могут составить 219 млрд рублей (в 2021 году - 223,5 млрд рублей, в 2022 году - 230 млрд рублей). Еще в 2017 году бюджетные ассигнования на судебную систему составляли 203 млрд рублей. В свою очередь, расходы на работу Верховного суда РФ, который финансируется в бюджете отдельно, в 2020 году могут составить 6,4 млрд рублей (в 2021 году - 6 млрд рублей, в 2022 году - 5,5 млрд рублей).

До 99 млрд рублей предполагается увеличить финансирование в следующем году органов прокуратуры (в 2021 году - 93 млрд рублей, в 2022 году - 95,9 млрд рублей). В проекте бюджета на 2018 год на деятельность Генеральной прокуратуры России предусматривалось 73,5 млрд рублей. Только на цифровизацию прокуратуры в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 2,8 млрд рублей, на 2021 год - 5,8 млрд рублей, на 2022 год - 6,3 млрд рублей.

На финансирование Следственного комитета РФ на 2020 год в проекте бюджета предусмотрено 50,4 млрд рублей (на 2021 год - 50,2 млрд рублей, на 2022 год - 51,4 млрд рублей). В проекте бюджета на 2019 год для СК РФ предусматривалось 40,5 млрд рублей.

Рост финансирования предусмотрен и для Министерства юстиции РФ: с 6,5 млрд рублей на следующий год до 7 млрд рублей в 2021 году. В 2022 году министерству планируется выделить 6,9 млрд рублей. В предыдущие годы на финансирование Минюста в проектах бюджета закладывалось по 5,2-5,3 млрд рублей в год.

Развитие ФСИН и ФССП

Получателем наибольшего объема ассигнований в юридическом блоке останется Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). В 2020 году, согласно проекту бюджета, ей предполагается выделить 291,5 млрд рублей (в 2021 году - 246,5 млрд рублей, в 2022 году - 254 млрд рублей). В этом году начала действовать новая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)", которая предусматривает строительство ряда современных СИЗО, обновление производственной базы на предприятиях для осужденных и другие изменения. В 2016 году бюджет ФСИН составлял 264,7 млрд рублей, в 2017 году - 246,9 млрд рублей.

Кроме того, предполагается увеличить финансирование Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - до 58 млрд рублей в 2020 году, 59,3 млрд рублей в 2021 году и 60,8 млрд рублей в 2022 году. В 2017 году на финансирование ФССП в проекте бюджета предусматривалось 38,6 млрд рублей, в 2018 году - 39,9 млрд рублей. 25 сентября Совет Федерации одобрил законопроект "О службе в органах принудительного исполнения РФ", который должен придать новый статус службе приставов: она будет отнесена к "госслужбе иного вида", то есть будет приравнена к правоохранительной службе, а социальный пакет для приставов станет таким же, как и для сотрудников ФСИН. До этого сотрудники ФСИН обеспечивались исходя из положения о службе в органах внутренних дел 1992 года, оставшегося от МВД, которое стало жить по-новому после принятия закона "О полиции".