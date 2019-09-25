"Крымской железной дороге" намерены выделить почти 2,8 млрд рублей из бюджета РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы предполагает выделение в следующем году субсидии компании "Крымская железная дорога" в размере почти 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на трехлетку, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога": 2020 год - 2 млрд 786 млн 894 тыс. 500 рублей", - говорится в проекте.

Компания "Крымская железная дорога" создана в марте 2014 года. В ее управление передано имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова. В конце 2015 года передана в федеральную собственность.

В первой половине 2019 года "Крымская железная дорога" приняла через паромный комплекс 12,1 тыс. вагонов, 700 тыс. тонн грузов, а всего было погружено 870 тыс. тонн груза. Услугами железнодорожного транспорта воспользовались более 2 млн человек, что выше уровня предыдущего года на 13%. В конце 2019 года запланировано начало движения по железнодорожной части Крымского моста.