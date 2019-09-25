РФ планирует в 2020-2022 годах потратить 12 млрд руб. на сооружение термоядерного реактора

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусматривает выделение около 12 млрд рублей в 2020-2022 годах на участие российских ученых в проекте создания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, следует из сопроводительных материалов к проекту бюджета РФ.

"Основное мероприятие "Участие в проекте создания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР" (составит) в 2020 году - 3,3 млрд рублей, в 2021 году - 3,8 млрд рублей, в 2022 году - 4,7 млрд рублей", - говорится в документе.

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора ИТЭР положена разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки.